Calciomercato serie B: ufficiale Olivieri al Lecce, Ternana su Agazzi

Il Lecce ha comunicato “di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Olivieri dalla Juventus FC. L’esterno offensivo classe ’99 nell’ultima stagione sportiva ha vestito la maglia dell’Empoli collezionando 31 presenze e 6 reti tra Campionato e Coppa Italia”. L’Ascoli cerca nomi nuovi in attacco: piace Ettore Gliozzi, in uscita da Monza. I brianzoli, invece, vorrebbero un super colpo per il loro reparto offensivo e sognano Diego Farias che dopo l’esperienza in prestito allo Spezia rientrerà al Cagliari. La Ternana neo promossa avrebbe messo nel mirino l’esperto centrocampista Davide Agazzi, in scadenza di contratto: per lui gli umbri sarebbero pronti ad offrire un triennale.