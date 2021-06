Europei, le pagelle di Italia-Galles: Verratti valore aggiunto

L’Italia chiude a punteggio pieno il girone grazie al successo di misura sul Galles firmato dal gol di Pessina; le pagelle Azzurre di RNP.

Donnarumma 6 – Partita da spettatore, solo in due o tre occasioni Bale e compagni arrivano dalle sue parti senza davvero chiamarlo in causa. Dall’89’ Sirigu S.V.

Toloi 6,5 – In costante proiezione offensiva, riesce a giocare in maniera equilibrata non lasciando mai scoperta la sua zona di competenza.

Bonucci 6,5 – Mai in sofferenza in un primo tempo in cui il Galles si è difeso, provando qualche ripartenza senza esito. Dal 46′ Acerbi 6,5 – In avvio di ripresa commette un’ingenuità che per poco non porta al gol il Galles, poi gestisce con sicurezza e senso della posizione, aiutando anche nella costruzione della manovra.

Bastoni 6,5 – Un mezzo errore nella ripresa che fa correre qualche brivido sulla schiena di Donnarumma e dei compagni, per il resto una prestazione impeccabile contro un avversario che, rimasto in dieci, rinuncia praticamente ad attaccare.

Emerson 6,5 – Spinge e si propone in attacco, cercando nella ripresa il gol del raddoppio; da supporto per la mediana, non sbilancia eccessivamente, gestendo con parsimonia la sua zona di competenza.

Pessina 7 – Segna il gol che vale la vittoria, mostra le qualità già evidenziate nel campionato italiano, confermando a Mancini che sì, potrà contare anche su di lui per un centrocampo dove il CT si ritrova ad avere l’imbarazzo della scelta. Dall’87’ Castrovilli S.V.

Jorginho 7 – Uno dei pochi titolari schierati da Mancini, non sottovaluta l’impegno mantenendo sempre alto il ritmo del gioco; la coppia composta con Verratti può essere un’arma preziosa nel prosieguo del torneo. Dal 75′ Cristante S.V.

Verratti 7 – Nota lietissima del match: rientra da un infortunio e resta in campo fino al 90′, giocando con intelligenza e grande ritmo senza mai risparmiarsi. Vede o inventa linee di passaggio invisibili per altri calciatori.

Chiesa 6,5 – Arrembante, voglioso e con tanto spirito d’iniziativa, a volte si innamora troppo del pallone o sceglie le soluzioni più complicate; cerca il gol ad ogni costo ma non lo ottiene, talvolta sembra che sia la frenesia il suo peggior avversario.

Belotti 6,5 – Prestazione di grande sacrificio ma con alcune ghiotte opportunità non sfruttate, più per meriti altrui che per demeriti propri; il gol lo avrebbe meritato, l’augurio è che lo abbia conservato per un’altra partita.

Bernardeschi 6,5 – Incide con la corsa e la qualità, pecca forse negli ultimi venti metri dove prova ad infiammare la partita con le sue giocate; volenteroso e sempre temibile, coglie un palo su punizione. Dal 75′ Raspadori S.V.