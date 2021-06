Italia-Galles, la probabile formazione azzurra: Belotti, Chiesa e Verratti pronti

Alla terza gara in pochi giorni, il Ct dell’Italia Roberto Mancini dovrebbe cambiare alcune pedine nella formazione titolare che domani sfiderà il Galles nell’ultimo match della fase a girone. In porta confermato Donnarumma, mentre sulla linea difensiva possibile modifiche sugli esterni: a destra potrebbe esserci Toloi mentre a sinistra Emerson. Tuttavia resta ancora forte la candidatura di Di Lorenzo quale esterno destro. Confermata la coppia Bonucci-Acerbi in mezzo. A centrocampo Mancini ha annunciato l’impiego dal primo minuto di Verratti che con ogni probabilità andrà a rimpiazzare l’eroe dell’ultima gara, Manuel Locatelli, componendo con Barella e Jorginho la mediana. In attacco cambia la punta centrale: dentro Belotti per Immobile, mentre sugli esterni possibile l’impiego di Chiesa: resta da capire tra Berardi e Insigne chi farà spazio all’attaccante della Juventus.

Italia-Galles, mercoledì 20 giugno ore 18:00 (stadio Olimpico-Roma).

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne: