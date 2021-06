Europei, Gruppo F: poker della Germania, Francia bloccata dall’Ungheria

Svolta inattesa nel Gruppo F degli Europei, dove il secondo turno vede il riscatto rabbioso della Germania e il mezzo flop della Francia. Ad aprire il turno proprio i francesi che a Budapest sono stati inaspettatamente bloccare sul pari dall’Ungheria: i magiari guidati dall’italiano Marco Rossi, consapevoli di trovarsi in un girone d’acciaio, dopo aver messo in grande difficoltà il Portogallo capace di vincere solo nel finale, sono riusciti a strappare un punto ai campioni del mondo in carica, andando in vantaggio con Fiola nel recupero del primo tempo; reazione della nazionale di Deschamps nella ripresa, tocca a Griezmann, capocannoniere dell’edizione 2016, firmare il pareggio. Francia ancora prima nel girone ma con all’orizzonte la sfida contro i portoghesi, remake dell’ultima finale.

A Monaco di Baviera è grande spettacolo tra Germania e Portogallo; i lusitani trovano il vantaggio al quarto d’ora con Ronaldo servito davanti alla porta sguarnita. L’avvio shock dei tedeschi illude i portoghesi, che all’improvviso vengono travolti dall’Uragano Gosens: il calciatore dell’Atalanta ingrana la marcia giusta e diventa inarrestabile. Al 35′ un suo tiro-cross teso viene deviato da Ruben Dias nella sua porta, nel tentativo di anticipare Havertz; al 39′ dal suo piede nasce l’azione che porta stavolta Guerreiro ad anticipare Gnabry, causando il secondo autogol del Portogallo. In avvio di ripresa ancora Gosens protagonista: cross basso e teso e stavolta il gol è tutto di Havertz, già decisivo nell’ultima finale di Champions League; al quarto d’ora traversone di Kimmich da destra a sinistra e per l’atalantino arriva anche la soddisfazione personale con un perfetto colpo di testa. Low gli concede la standing ovation e, forse per caso o forse no, dall’uscita di Gosens il Portogallo si rianima e al 67′ Diogo Jota accorcia le distanze; pochi minuti più tardi Renato Sanches scuote il palo alla destra di Neuer, sfiorando la rete che avrebbe rimesso in bilico la partita. In contropiede è poi Goretzka a colpire la parte alta della traversa, mancando la cinquina per i tedeschi, i quali resistono agli assalti lusitani fino al triplice fischio ottenendo tre punti fondamentali.

GRUPPO E – 2^ giornata

Budapest – Ungheria-Francia 1-1 (45′ Fiola, 66′ Griezmann)

Monaco di Baviera – Portogallo-Germania 2-4 (15′ Ronaldo, 35′ autogol Dias, 39′ autogol Guerreiro, 51′ Havertz, 60′ Gosens, 67′ Jota)

Classifica: 4 Francia, 3 Germania e Portogallo, 1 Ungheria

Prossimo turno (23/06/2021)

Budapest – Portogallo-Francia (21:00)

Monaco di Baviera – Germania-Ungheria (21:00)