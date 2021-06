Calciomercato serie B: il Perugia punta Kargbo, Benevento su Canotto e Calò

Trattative e incontri, ma nessuna ufficialità oggi sul fronte calciomercato di serie B. Il Frosinone sembra puntare all’esterno offensivo del Parma Mattia Sprocati, viva anche la pista Carretta, in uscita dal Cosenza. La Ternana cerca un portiere titolare dopo il lungo e vano corteggiamento a Nicolas (passato al Pisa): adesso l’obiettivo sembra Simone Colombi del Parma. Manovre in attacco per il Perugia che vorrebbe ricomporre la coppia Alvini (in panchina) e Augustus Kargbo (in attacco), operazione tuttavia difficile.

Benevento alla ricerca di centrocampisti di qualità: i nomi sul taccuino sarebbero quelli di Giacomo Calò (Genoa, l’anno scorso in prestito al Pordenone) e Luigi Canotto, esterno del Chievo.