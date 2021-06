Europei, le possibili avversarie dell’Italia negli ottavi di finale

La vittoria ottenuta contro la Svizzera all’Olimpico ha proiettato l’Italia già agli ottavi di finale degli Europei che prenderanno il via sabato prossimo, 26 giugno. Nel frattempo ci sarà da affrontare il Galles nell’ultimo incontro del girone, con in palio il primo posto che gli Azzurri otterranno in caso di vittoria o pareggio; la sconfitta invece porterebbe i gallesi in testa mentre Mancini e si suoi si piazzerebbero al secondo posto.

Con l’obiettivo del passaggio del turno già ottenuto, si può già cominciare a pensare all’avversario negli ottavi di finale: chi sfiderà l’Italia sabato 26 giugno? Ecco le possibili soluzioni.

Italia prima classificata del Gruppo A

Se l’Italia riuscirà a difendere il primato negli ultimi 90′ contro il Galles, la destinazione per Mancini e i suoi sarà il mitico stadio di Wembley: il 26 giugno, alle 21, la nazionale Azzurra si ritroverebbe a sfidare la seconda classificata del Gruppo C. Attualmente tale posizione è occupata da Ucraina e Austria, pari nei punti e nella differenza reti; la nazionale di Shevchenko è però in lieve vantaggio grazie al gol di numeri segnati rispetto agli austriaci, 4 contro 3. Il 21 giugno a Bucarest ci sarà proprio lo scontro diretto tra queste due nazionali, e in virtù di quel gol segnato in più, all’Ucraina basterà anche il pareggio per garantirsi il secondo posto e la sfida contro l’Italia.

Italia seconda classificata Gruppo A

In caso di sconfitta degli Azzurri contro il Galles e di secondo posto finale nel raggruppamento, la destinazione per Mancini e i suoi sarà Amsterdam, dove sempre il 26 giugno, ma alle 18, si svolgerebbe il confronto con la seconda classificata del Gruppo B. Allo stato attuale, la Russia sarebbe in questo caso l’avversaria dell’Italia: secondi con 3 punti al pari della Finlandia, i russi hanno il vantaggio di aver vinto lo scontro diretto. Tuttavia, l’ultima giornata potrebbe stravolgere tutto: la Russia affronterà la Danimarca ancora a quota zero mentre i finnici se la vedranno con il Belgio, già qualificato ma non ancora certo del primo posto. Le molteplici combinazioni possibili lasciano aperta ogni possibilità, con tutte le nazionali in gioco, compresi i danesi; esiste addirittura una remota possibilità che il Belgio, perdendo in goleada contro la Finlandia e con la vittoria della Russia, possa chiudere al terzo posto, rientrando sicuramente tra le migliori ripescate. Situazione dunque molto ingarbugliata e imprevedibile, rispetto alla precedente che vede due squadre contendersi la sfida di Wembley in un vero e proprio faccia a faccia.