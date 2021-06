Europei, Gruppo D: doppio pareggio, cechi e inglesi restano in vetta

Due pareggi nella seconda giornata del Gruppo D degli Europei, delude in particolare lo 0-0 dell’Inghilterra contro la Scozia, con la nazionale di Southgate che sbatte sul muro scozzese, rischiando anche in qualche frangente di capitolare. Il derby britannico finisce senza gol, gli inglesi salgono a 4 punti, raggiungendo la Repubblica Ceca che nel pomeriggio aveva impattato con la Croazia: al 37′ terza rete in due partite per Schick, con l’ex di Sampdoria e Roma che trasforma un calcio di rigore; in avvio di ripresa arriva la risposta croata con la rete dell’interista Perisic. Primo punto per i balcanici, al pari degli scozzesi: lo scontro diretto di Glasgow manderà a casa una delle due nazionali, o quasi certamente entrambe in caso di pareggio; a Wembley invece Inghilterra e Repubblica Ceca si sfideranno per il primato del girone, con i cechi che in virtù di una migliore differenza reti, potranno accontentarsi del pareggio.

GRUPPO D – 2^ giornata (18/06/2021)

Glasgow – Croazia-Repubblica Ceca 1-1 (37′ Schick rig., 47′ Perisic)

Londra – Inghilterra-Scozia 0-0

Classifica: 4 Repubblica Ceca e Inghilterra, 1 Croazia e Scozia

Prossimo turno (22/06/2021)

Londra – Repubblica Ceca-Inghilterra (21:00)

Glasgow – Croazia-Scozia (21:00)