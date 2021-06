Europei, Chiesa: “In Nazionale grande energia e bellissima atmosfera”

Due vittorie e la testa del girone come obiettivo. L’Italia di Mancini ha già dimenticato i successi contro Turchia e Svizzera e si proietta all’ultima sfida del gruppo A, quella di domenica contro il Galles. Federico Chiesa ha incontrato i giornalisti nel consueto appuntamento al Media Centre di Coverciano.

“Il Galles è una squadra forte – ha detto Chiesa – e tenace, che sicuramente ci darà battaglia. Hanno grandi giocatori, primo tra tutti Bale. Ramsey? Anche lui è un giocatore sopra la media, intelligentissimo, che ho imparato ad apprezzare quest’anno in allenamento e in partita”.

Il gruppo – “In questo gruppo della Nazionale c’è una grande energia e una bellissima atmosfera: merito del mister, che è riuscito a portare entusiasmo. Come ha detto lo stesso ct, siamo 26 titolari e, se sarò chiamato in causa, mi farò trovare pronto. Ognuno è importante per raggiungere l’obiettivo: siamo qui per arrivare fino in fondo e vogliamo continuare a sognare”.

Rotta verso gli ottavi – “Paura di avversarie più quotate? Non dobbiamo averne. Anzi, non vedo l’ora di poterle affrontare per vedere a che livello siamo”