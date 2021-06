Calciomercato serie B: il Como su Ardemagni, il Crotone tra Vicario e Falcone

Il Como per rinforzare il pacchetto degli attaccanti ha messo nel mirino Matteo Ardemagni, di proprietà del Frosinone ma ultima stagione a Reggio Emilia. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Crotone valuta due profili per sostituire il portiere Cordaz: i nomi sono quelli di Wladimiro Falcone (Sampdoria ma nell’ultima stagione protagonista a Cosenza) e Gugliemo Vicario, (Cagliari). Vicario è un profilo che piace anche alla Reggina. Il difensore Filippo De Col, dopo sette stagioni alla Virtus Entella passa al Sudtirol in serie C. L’Ascoli per sostituire Riad Bajic, stando a quanto scritto da Tuttoascolicalcio.it, pensa all’attaccante brasiliano Felipe Vizeu dell’Udinese.