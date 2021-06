[VIDEO] Reggina, viaggio all’interno del Sant’Agata

Rinnovato. E’ un centro sportivo Sant’Agata che brilla di luce propria quello visto nel pomeriggio di ieri, nel corso dell’incontro tra la Reggina (nella figura del DG Giuseppe Mangiarano) ed i giornalisti. Tanti i lavori di restyling effettuati, tanti altri in corso ed altrettanti in programma per il futuro, che vedrà il club calabrese avere la concessione della struttura fino al 2040. Look rinnovato e moderno per la casa della Reggina e dei colori amaranto, sempre più un fiore all’occhiello dei centri sportivi del Sud Italia.

Ed è così che, dopo gli scatti a cura di Maurizio Laganà, il viaggio all’interno della struttura di Via delle Industrie continua con la seguente clip video.

Produzione: ReggioNelPallone.it

Riprese e montaggio: Antonio Calafiore