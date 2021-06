Si giocherà questo pomeriggio alle ore 18 la gara di ritorno valida per la finale dei playoff di serie C. Al ‘Moccagatta’ in campo Alessandria e Padova dopo lo 0-0 dell’andata in Veneto. Il regolamento prevede che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i supplementari ed eventualmente i calci di rigori.