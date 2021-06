Europei, Gruppo C: Olanda implacabile, il primo posto Ã¨ giÃ  suo

Il Gruppo C degli Europei conosce già la sua prima classificata: è l’Olanda di De Boer, che dopo aver vinto in extremis contro l’Ucraina, concede il bis alla Johan Cruijff Arena contro l’Austria, colpita dopo pochi minuti da un calcio di rigore calciato alla perfezione da Depay, il quale spreca poi il pallone del raddoppio in maniera clamorosa; gli austriaci provano a rispondere, creano qualche palla-gol, ma sbilanciandosi lasciano spazio alle ripartenze Orange, e proprio su una di queste, a metà ripresa, Malen si invola e serve a Dumfries un pallone solo da spingere in rete. Olanda già qualificata e certa anche del primato, grazie al risultato maturato nel pomeriggio a Bucarest nell’altro incontro del girone: l’Ucraina di Shevchenko riscatta la sconfitta dell’esordio vincendo 2-1 contro la Macedonia del Nord, a segno Yarmolenko e Yaremchuk nel primo tempo, inutile il gol macedone della ripresa firmato da Alioski, che non impedisce alla nazionale balcanica di essere la prima aritmeticamente eliminata dagli Europei. Nel turno conclusivo, Austria e Ucraina si giocheranno il secondo posto, che potrebbe corrispondere al nome dell’avversario dell’Italia negli ottavi, qualora gli Azzurri dovessero riuscire a difendere il primato nel Gruppo A.

Gruppo C – 2^ giornata

Bucarest – Ucraina-Macedonia del Nord 2-1 (29′ Yarmolenko, 34′ Yaremchuk, 57′ Alioski)

Amsterdam – Olanda-Austria 2-0 (11′ Depay rig., 67′ Dumfries)

Classifica: 6 Olanda, 3 Ucraina e Austria, 0 Macedonia del Nord.

Prossimo turno (21/06/2021)

Bucarest – Ucraina-Austria (18:00)

Amsterdam – Macedonia del Nord-Olanda (18:00)