Europei, Gruppo B: Belgio agli ottavi, Danimarca battuta in rimonta

Due gol nella ripresa consentono al Belgio di battere in rimonta la Danimarca e staccare il biglietto per gli ottavi di finale degli Europei con un turno di anticipo. Il vantaggio a freddo dei danesi, con Poulsen al 2′, resiste fino al 10′ del secondo tempo, quando Thorgan Hazard firma il gol che riporta il match in equilibrio; un quarto d’ora più tardi tocca a De Bruyne realizzare la rete del sorpasso belga, un gol pesante che vale la qualificazione agli ottavi dei Diavoli Rossi, che nel turno finale dovranno difendere il primato del Gruppo B contro la Finlandia. Per la Danimarca il passaggio del turno è adesso lontanissimo ma non tutto è ancora perduto: la sfida con la Russia potrebbe cambiare il destino di Schmeichel e compagni.

Gruppo B – 2^ giornata

San Pietroburgo – Finlandia-Russia 0-1 (45′ Miranchuk) giocata ieri

Copenaghen – Danimarca-Belgio 1-2 (2′ Poulsen, 55′ T. Hazard, 70′ De Bruyne)

Classifica: 6 Belgio, 3 Russia e Finlandia, 0 Danimarca.

Prossimo turno (21/06/2021)

San Pietroburgo – Finlandia-Belgio (21:00)

Copenaghen – Russia-Danimarca (21:00)