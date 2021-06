Beach Soccer, qualificazioni agli Europei: Italia, che rimonta! Gli azzurri battono la Francia

La nazionale italiana di Beach Soccer inizia come meglio non avrebbe potuto la propria avventura nelle qualificazioni alla prossima Europa Beach Soccer League. In una gara condizionata dal maltempo, gli azzurri hanno superato la Francia per 5-4, dopo essere stati sotto di due reti.

Per quanto riguarda i quattro calciatori calabresi convocati dal Ct Del Duca, da segnalare la presenza in campo di Corosiniti.

Di seguito, cronaca e tabellino, integralmente tratti dal sito della FIGC.

Dopo nemmeno un minuto e mezzo di gioco la conclusione dalla distanza di Huck sblocca il confronto: il suo tiro trova nel terreno di gioco un fedele alleato e il rimbalzo irregolare beffa Del Mestre per il vantaggio transpalpino. Con il passare dei minuti l’Italia inizia a rendersi pericolosa con continuità dalle parti di Fort ed è a pochi secondi dal primo intervallo che gli Azzurri costruiscono l’occasione migliore del loro primo tempo: Gori è stilisticamente perfetto come sempre in acrobazia e solo la traversa gli impedisce la gioia del 293° gol in maglia azzurra.

Dopo il palo colpito da Palmacci (5’st) l’Italia avrebbe la grande occasione per raddrizzare il confronto, con il direttore di gara che estrae il secondo giallo nei confronti di Angeletti e lo manda anzitempo negli spogliatoi. Ma proprio in superiorità numerica, i ragazzi di dl Duca si fanno sorprendere su un rilancio dalla propria porta di Fort e sugli sviluppi dell’azione Huck firma la propria doppietta e il raddoppio francese (0-2 al 7’26’’ st). Gori alla ripresa del gioco trafigge il portiere transalpino e ristabilisce immediatamente le distanze (1-2 a 7’27’’ st), ma Huck è in giornata di grazia e complice anche una deviazione su un suo tiro dalla distanza la Francia si riporta sul doppio vantaggio. Sembra inevitabile finire il secondo tempo sull’1-3, ma è un guizzo di Marinai sulla destra, quando sul cronometro mancano appena cinque secondi, a regalare a Zurlo la più facile delle reti: 2-3.

Il terzo tempo si apre col meritato pareggio italiano firmato Joseph Junior e quando tutto lascia presagire il vantaggio azzurro è Tremoulet di testa (4’37’’ tt) a riportare avanti i suoi. Sarebbe una mazzata tremenda per tutti, ma non per i ragazzi di del Duca, che agguantano nuovamente il pareggio su calcio di riavvio della gara dopo il gol subito (4-4). Il finale di partita è un crescendo di emozioni e l’epilogo è tutto in un’immagine: l’acrobazia di Gabriele Gori che con una rovesciata stilisticamente perfetta, il suo marchio di fabbrica, firma il definitivo 5-4.

Italia-Francia 5-4 (0-1; 2-2; 3-1)

ITALIA: Del Mestre; Gentilin, Corosiniti, Zurlo, Palmacci; Carpita, Marinai, Gori, Giordani, Vaglini, Sciacca, Miceli. Ct: Del Duca

FRANCIA: Fort, Gosselin, Huck, Basquaise, Angeletti; Pionnier, Maison, Shillingford, Tremoulet, Barbotti, Bettayeb, Belhomme. Ct: Barrabé

ARBITRI: Mammadov (AZE), Listratov (RUS), Henriques Costa (POR). Crono: Unterbeck (GER)

RETI: 1’28’’ pt Huck, 7’26’’st Huck, 7’27’’ st Gori, 11’16’’ st Huck, 11’56’’ Zurlo, 55’’ tt Joseph jr, 4’37’’ Tremoulet, 4’38’’ Joseph Jr, 6’25 tt Gori

NOTE – Espulso Angeletti (6’20’’ st)