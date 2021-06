Europei, il tabellino di Italia-Svizzera: un tris che vale gli ottavi

Un altro 3-0 dopo quello rifilato alla Turchia e per l’Italia si spalancano le porte degli ottavi di finale; Svizzera annichilita dalla veemenza degli Azzurri che trovano in Locatelli il protagonista della serata: doppietta per il centrocampista del Sassuolo, prima del sigillo finale di Immobile, al suo secondo gol consecutivo.

Il tabellino di Italia-Svizzera 3-0

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (24’pt Acerbi), Spinazzola, Barella (41’st Cristante), Jorginho, Locatelli (41’st Pessina), Berardi (24’st Toloi), Immobile, Insigne (24’st Chiesa). C.T. Roberto Mancini.

Svizzera: Sommer, Elvedi, Schar (13’st Zuber), Akanji, Mbabu (13’st Widmer), Freuler (39’st Sow), Xhaka, Rodriguez, Shaqiri (31’st Vargas), Seferovic (1’st Gavranovic), Embolo. C.T. Petkovic.

Arbitro: Karasev (Russia); assistenti Demeshko (Russia) e Gavrilin (Russia); quarto arbitro Oliver (Inghilterra); Var Dankert (Germania)

Marcatori: 26’pt Locatelli, 7’st Locatelli, 43’st Immobile.

Ammoniti: Gavranovic (S), Embolo (S).