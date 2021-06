Calciomercato serie B: Ternana su Delprato e Da Riva, Brunetta resta a Parma

Ancora giornata di trattative nel calciomercato di serie B. La Ternana si rivolge all’Atalanta, oltre all’ex Reggina Enrico Delprato, gli umbri sono interessati al centrocampista Jacopo Da Riva e al laterale mancino Matteo Ruggeri.

Il Frosinone è pronto a sparare il terzo colpo in entrata con l’arrivo del danese Luka Klitten. Il Parma ha l’accordo per la permanenza in Emilia, anche nella prossima stagione di Juan Francisco Brunetta. Il Brescia segue il centrocampista della Reggiana, Igor Radrezza