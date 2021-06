Eccellenza, tornano i playoff: programma ed arbitri

Domani sera, si conosceranno sia il nome della prima finalista dei playoff di Eccellenza che il nome della semifinalista che farà compagnia al Sersale. In programma, il recupero dei quarti di finale tra Locri e Scalea (la gara è stata rinviata a causa di alcune positività al Covid riscontrate nelle fila jonico-reggine), e la semifinale tra Sambiase e Vigor Lamezia.

In caso di pareggio tra Locri e Scalea al termine dei 90′ regolamentari, in semifinale andranno i padroni di casa, meglio piazzatisi durante la regular season. Qualora anche Sambiase e Vigor dovessero pareggiare al termine dei 90′, si andrà invece ai supplementari: in caso di parità anche nell’extra time, non ci saranno i rigori, ed in finale andrebbe il Sambiase, sempre in base alla regola della migliore posizione ottenuta nel “mini-torneo” di sette giornate.

ECCELLENZA, PROGRAMMA PLAYOFF (domenica 13 giugno)

Quarti di finale

Locri-Scalea

Papi di Prato (De Leo di Reggio Calabria e Piccolo di Vibo Valentia)

Semifinale

Sambiase-Vigor Lamezia

Femia di Locri (Galluzzo di Locri e Mazza di Reggio Calabria)