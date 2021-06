Euro 2020, focus sul Gruppo D: Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca e Scozia

Il focus di RNP sulle protagoniste di Euro 2020: gli organici, le statistiche, il cammino per arrivare alla fase finale e il calendario dei match in programma.

GRUPPO D

CROAZIA

Commissario Tecnico: Zlatko Dalic

Portieri: Livakovic, Kalinic, Sluga

Difensori: Vrsaljko, Barisic, Caleta-Car, Lovren, Skoric, Vida, Juranovic, Bradaric, Gvardiol

Centrocampisti: Perisic, Kovacic, Modric, Brozovic, Vlasic, Pasalic, Orsic, Badelj, Ivanusec

Attaccanti: Brekalo, Kramaric, Budimir, Rebic, Petkovic

Presenze nella fase finale: 5, le ultime 4 consecutive

Miglior piazzamento: quarti di finale nel 1996 e nel 2008

Come si è qualificata: prima classificata nel Gruppo E con 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta), 17 gol fatti, 7 subiti; a seguire Galles 14, Slovacchia 13, Ungheria 12, Azerbaijan 1.

INGHILTERRA

Commissario Tecnico: Gareth Southgate

Portieri: Pickford, Dean Henderson, Johnstone

Difensori: Walker, Shaw, Stones, Maguire, Trippier, Mings, Coady, Chilweel, White, James

Centrocampisti: Rice, Grealish, Jordan Henderson, Phillips, Sancho, Mount, Foden, Saka, Bellingham

Attaccanti: Kane, Sterling, Rashford, Calvert-Lewin

Presenze nella fase finale: 9, delle quali 5 consecutive tra il 1988 e il 2004

Miglior piazzamento: terzo posto nel 1968; semifinalista nel 1996

Come si è qualificata: prima classificata nel Gruppo A con 21 punti (7 vittorie e 1 sconfitta), 37 gol fatti, 6 subiti; a seguire Repubblica Ceca 15, Kosovo 11, Bulgaria 6, Montenegro 3.

REPUBBLICA CECA

Commissario Tecnico: Jaroslav Silhavy

Portieri: Vaclik, Mandous, Pavlenka

Difensori: Kaderabek, Celustka, Brabec, Coufal, Kalas, Holes, Zima, Boril, Mateju (nell’immagine di copertina)

Centrocampisti: Barak, Darida, Masopust, Sevcik, Jankto, Soucek, Kral, Pesek, Sadilek

Attaccanti: Schick, Krmencik, Hlozek, Vydra, Pekhart

Presenze nella fase finale: 9, le prime 3 come Cecoslovacchia, le ultime 6 consecutive (post-dissoluzione)

Miglior piazzamento: campione nel 1976 come Cecoslovacchia; vice-campione nel 1996 come Repubblica Ceca

Come si è qualificata: seconda classificata nel Gruppo A con 15 punti (5 vittorie e 3 sconfitte), 13 gol fatti, 11 subiti; prima classificata l’Inghilterra con 21 punti, a seguire Kosovo 11, Bulgaria 6, Montenegro 3.

SCOZIA

Commissario Tecnico: Steve Clarke

Portieri: Marshall, Gordon, McLaughlin

Difensori: O’Donnell, Robertson, Hanley, Tierney, Taylor, Gallagher, Cooper, Patterson, Hendry, McKenna

Centrocampisti: McTominay, McGinn. Mcgregor, Christie, Fleck, Armstrong, Turnbull, Fraser, Gilmour, Forrest

Attaccanti: Dykes, Adams, Nisbet

Presenze nella fase finale: 2, assente dal 1996

Miglior piazzamento: eliminata al primo turno in entrambe le edizioni

Come si è qualificata: terza classificata, e dunque non qualificata, nel Gruppo I con 15 punti (5 vittorie e 5 sconfitte), 16 gol fatti, 19 subiti; prime classificate Belgio con 30 punti e Russia 24, a seguire Cipro e Kazakistan 10, San Marino 0. Ripescata grazie alla vittoria dei playoff della Serie C di Nations League: eliminate Israele in semifinale e Serbia in finale, entrambe ai rigori.

Il calendario del Gruppo D (a Londra e Glasgow)

13/06 – Londra – 15:00 – Inghilterra-Croazia

14/06 – Glasgow – 15:00 – Scozia-Repubblica Ceca

18/06 – Glasgow – 18:00 – Croazia-Repubblica Ceca

18/06 – Londra – 21:00 – Inghilterra-Scozia

22/06 – Londra – 21:00 – Repubblica Ceca-Inghilterra

22/06 – Glasgow – 21:00 – Croazia-Scozia