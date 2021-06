Euro 2020, focus sul Gruppo C: Austria, Macedonia del Nord, Olanda e Ucraina

Gli organici delle nazionali del Gruppo C, qualche dato statistico e il calendario delle sfide in programma a Bucarest e Amsterdam

Il focus di RNP sulle protagoniste di Euro 2020: gli organici, le statistiche, il cammino per arrivare alla fase finale e il calendario dei match in programma.

GRUPPO C

AUSTRIA

Commissario Tecnico: Franco Foda

Portieri: Alexander Schlager, Pervan, Bachmann

Difensori: Ulmer, Dragovic, Hinteregger, Posch, Alaba, Lienhart, Lainer, Friedl

Centrocampisti: Ilsanker, Sabitzer, Grillitsch, Baumgartlinger, Trimmel, Schaub, Schopf, Baumgartner, Onisiwo, Lazaro, Xaver Schlager, Laimer

Attaccanti: Arnautovic, Gregoritsch, Kalajdzic

Presenze nella fase finale: 2, ottenute nelle ultime 3 edizioni

Miglior piazzamento: eliminata nella fase a gironi in entrambe le partecipazioni

Come si è qualificata: seconda classificata nel Gruppo G con 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte), 19 gol fatti, 9 subiti; prima classificata la Polonia con 25 punti, a seguire Macedonia del Nord e Slovenia 14, Israele 11, Lettonia 3.

MACEDONIA DEL NORD

Commissario Tecnico: Igor Angelovski

Portieri: Dimitrievski, Jankov, Siskovski

Difensori: Bejtulai, Zajkov, Ristevski, Musliu, Alioski, Stefan Ristovski, Velkovski

Centrocampisti: Ademi, Hasani, Kostadinov, Nikolov, Bardi, Spirovski, Elmas, Churlinov, Milan Ristovski

Attaccanti: Trickovski, Trajkovski, Pandev, Stojanovski, Velkovski, Radeski, Avramovski

Presenze nella fase finale: qualificata per la prima volta

Miglior piazzamento: –

Come si è qualificata: terza classificata, e dunque non qualificata, nel Gruppo G con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte), 12 gol fatti, 13 subiti; prime classificate Polonia con 25 punti e Austria 19, a seguire Israele 14, Israele 11, Lettonia 3. Ripescata grazie alla vittoria dei playoff della Serie D della Nations League: eliminate Kosovo in semifinale e Georgia in finale.

OLANDA

Commissario Tecnico: Frank De Boer

Portieri: Stekelenburg, Krul, Bizot

Difensori: Veltman, de Ligt, Aké, Wijndal, de Vrij, van Aanholt, Blind, Dumfries

Centrocampisti: Wijnaldum, Promes, Klaassen, de Roon, Gravenberch, van de Beek, Frankie de Jong, Koopmeiners, Timber

Attaccanti: Berghuis, Luuk de Jong, Depay, Malen, Weghorst, Gakpo

Presenze nella fase finale: 9, delle quali 7 consecutive dal 1988 al 2012; assente nel 2016

Miglior piazzamento: campione nel 1988

Come si è qualificata: seconda classificata nel Gruppo C con 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), 24 gol fatti, 7 subiti; prima classificata la Germania con 21 punti, a seguire Irlanda del Nord 13, Bielorussia 4, Estonia 1.

UCRAINA

Commissario Tecnico: Andriy Shevchenko

Portieri: Bushchan, Pyatov, Trubin

Difensori: Sobol, Kryvtsov, Zabarnyi, Mykolenko, Zinchenko, Karavaev, Matviyenko, Tymchyk, Popov

Centrocampisti: Sudakov, Sydorchuk, Stepanenko, Malinobvskyi, Sharapenko, Marlos, Makarenko, Tsygankov, Bezus

Attaccanti: Yarmolenko, Yaremchuk, Besedin, Zubkov, Dovbyk

Presenze nella fase finale: 2, ottenute nelle ultime 2 edizioni

Miglior piazzamento: eliminata nella fase a gironi in entrambe le partecipazioni

Come si è qualificata: prima classificata nel Gruppo B con 20 punti (6 vittorie e 2 pareggi in 8 giornate), 17 gol fatti, 4 subiti; a seguire Portogallo con 17 punti, Serbia 14, Lussemburgo 4, Lituania 1.

Il calendario del Gruppo C (a Bucarest e Amsterdam)

13/06 – Bucarest – 18:00 – Austria-Macedonia del Nord

13/06 – Amsterdam – 21:00 – Olanda-Ucraina

17/06 – Bucarest – 15:00 – Ucraina-Macedonia del Nord

17/06 – Amsterdam – 21:00 – Olanda-Austria

21/06 – Bucarest – 18:00 – Ucraina-Austria

21/06 – Amsterdam – 18:00 – Macedonia del Nord-Olanda