Serie B, Spal: “Analisi verso manifestazione d’interesse di Tacopina”

“S.P.A.L. srl e Avvocato Tacopina comunicano che, dopo lo scambio di informazioni avvenute tra le parti nelle ultime ore e in considerazione dell’apertura della proprietà all’ingresso nella partecipazione societaria di nuovi soggetti, è iniziata un’analisi legata alla manifestazione d’interesse dimostrata. Tale manifestazione non ha ancora condotto alla formulazione di nessuna offerta” è quanto si legge nella nota ufficiale della società ferrarese.

Ieri una parziale smentita, oggi una parziale conferma. Possibili trattative in corso, in casa Spal, per il passaggio di proprietà.

Ultime News

