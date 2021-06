Euro 2020, presentazione del Gruppo B: Belgio, Danimarca, Finlandia e Russia

Presenze nella fase finale: 11, le ultime 7 consecutive; le prime 5 come Unione Sovietica, la sesta come Comunità degli Stati Indipendenti Miglior piazzamento: campione nel 1960, vice-campione nel 1964, 1972 e 1988

Come si è qualificata: seconda classificata nel Gruppo D con 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e zero sconfitte), 23 gol fatti, 6 subiti; prima classificata la Svizzera con 17 punti, a seguire Irlanda 13, Georgia 8, Gibilterra 0.

Il focus di RNP sulle protagoniste di Euro 2020: gli organici, le statistiche, il cammino per arrivare alla fase finale e il calendario dei match in programma.

