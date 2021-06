Serie B, il valzer delle panchine: Brescia-Inzaghi molto vicini

Possibile cambio di proprietà per la Spal

Sembra andare verso l’esito positivo la trattativa tra il Brescia e Filippo Inzaghi. Il quarantasettenne allenatore di Piacenza sta per diventare ufficialmente il nuovo tecnico delle Rondinelle, dopo la retrocessione con il Benevento. La trattativa con il presidente Massimo Cellino sembra essere vicina alla conclusione. Proprio il Benevento attende di ufficializzare il nuovo allenatore che sarà il reggino Fabio Caserta. Tutto fermo in casa SPAL: le ultime notizie parlano di una trattativa avanzata con Joe Tacopina per il passaggio di proprietà.