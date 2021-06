Serie D, nel recupero il Marina di Ragusa riapre la corsa-salvezza: la classifica aggiornata

Si è giocato un solo recupero nel Girone I di Serie D valido per la 30^ giornata, rivelatosi fondamentale per la corsa-salvezza che coinvolge tra le altre la Cittanovese e il Rende. Il Marina di Ragusa, penultimo in graduatoria, ha battuto per 1-0 il Santa Maria del Cilento, grazie ad un gol allo scadere del primo tempo firmato da Cervillera. Con questo successo i ragusani si portano a -3 dal Città di Sant’Agata, quando mancano al termine della stagione altre tre giornate, oltre all’ultimo match da recuperare in programma mercoledì, che coinvolge ancora il Santa Maria, il quale ospiterà proprio il Sant’Agata. La Cittanovese è adesso a +6 sul Marina di Ragusa, il Rende a +4.

Recupero della 30^ giornata: Marina di Ragusa-Santa Maria del Cilento 1-0

Classifica

67 ACR Messina

63 FC Messina

57 Gelbison

53 Acireale

52 San Luca

51 Dattilo

43 Rotonda

41 Biancavilla (-1)

40 Castrovillari

39 Licata

39 Paternò

38 Santa Maria del Cilento*

36 Troina

33 Cittanovese

31 Rende

30 Città di Sant’Agata*

27 Marina di Ragusa

19 Roccella

*una partita in meno

Mercoledì 09/06/2021 – Recupero della 31^ giornata: Santa Maria del Cilento-Città di Sant’Agata