Serie B, il valzer delle panchine: Caserta verso Benevento

Prosegue il valzer delle panchine in vista del prossimo campionato cadetto, laddove vi saranno tantissime novità a riguardo. Caldissime, in particolar modo, le posizioni in casa delle new entry Crotone, Benevento e Perugia, le quali, tuttavia, potrebbero delinearsi nei prossimi giorni. Con Aimo Diana finito in Serie C, alla Reggiana, il Crotone pone totale attenzione all’ex amaranto Francesco Modesto, in pole per guidare i pitagorici nella Serie B 2021/22. Da un calabrese a un altro, con la B nel destino. Dopo l’addio annunciato al Perugia, Fabio Caserta è ad un passo dal Benevento. Il tecnico reggino, nativo di Melito di Porto Salvo, ha già raggiunto l’accordo con i sanniti e, secondo quanto scritto dai colleghi di LabTv, starebbe aspettando soltanto l’intesa (di natura economica) tra i patron delle due squadre per liberarsi dal ‘Grifo’ (in virtù del rinnovo automatico scattato in seguito alla promozione raggiunta). E proprio in casa Perugia, nel frattempo, non si perde tempo per quanto concerne il successore del tecnico calabrese. Il profilo in pole è quello di Massimiliano Alvini, che dopo aver salutato la Reggiana in seguito alla retrocessione potrebbe continuare ad allenare nella serie cadetta. Entro domenica – scrive TMW – è previsto un incontro tra le parti.