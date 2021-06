Reggina, Aglietti: “Tornare a Reggio per me era una priorità”

Nel corso della presentazione quale nuovo allenatore della Reggina, Alfredo Aglietti ha commentato l’accoglienza dei tifosi e della città e le sue sensazioni.

“Tornare a Reggio per me era una priorità, sia perché qui ho trascorso gli anni più belli da calciatore ma soprattutto perché ritengo questa una città ed una società dove si può lavorare bene. Quando sono tornato da avversario ho sempre avuto una buona accoglienza, questo significa che tra me e la città c’è un rapporto che va oltre l’aspetto sportivo. L’entusiasmo che è scaturito dall’annuncio del mio arrivo è stato qualcosa di straordinario, non avevo dubbi che ci sarebbe stata contentezza, ma si è andati oltre quello che mi aspettavo, gli striscioni, i commenti sui social, è qualcosa che capita a pochi nella vita” ha detto Aglietti.