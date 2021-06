Serie B, il valzer delle panchine: Alvini per il Perugia, pista estera per il Brescia

Tanti movimenti oggi per completare il puzzle delle panchine di serie B. Il Pordenone ha ufficializzato l’arrivo di Massimo Paci, ex Teramo. Probabile l’addio di Fabio Caserta dal Perugia, l’allenatore reggino è vicino al Benevento. Per la sua sostituzione, come scrive Alfredo Pedullà, i grifoni pensano a Massimiliano Alvini, ex Reggiana. Mentre prende sempre più quota l’ipotesi Francesco Modesto per il Crotone.

Pista estera invece per il Brescia, dopo l’addio di Clotet: Secondo quanto riportato da BresciaOggi, Cellino valuta il tecnico portoghese Carlos Carvalhal.