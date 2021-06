Serie B, il valzer delle panchine: Bucchi verso la Spal

Giornata interlocutoria per le panchine di serie B. Ancora tanti rumors ma nessuna ufficialità odierna, tranne l’addio tra il Crotone e Serse Cosmi. Il nuovo tecnico dovrebbe essere Francesco Modesto. Chi è alla ricerca di un nuovo allenatore è la Spal, secondo il Resto del Carlino adesso il favorito numero uno per la panchina estense è Cristian Bucchi. A Pordenone non si proseguirà con Domizzi, nonostante da subentrato nelle ultime gare abbia conquistato la salvezza. Continua il casting anche a Brescia, dopo l’addio di Clotet ormai certo, le Rondinelle cercano il nuovo allenatore: tantissimi i nomi accostanti ai lombardi, ultimo in ordine di tempo quello di Filippo Inzaghi.