L’Italia subito fuori dalla fase finale degli Europei under 21. Gli azzurrini di Nicolato, con Enrico Delprato capitano, cedono al Portogallo dopo i supplementari, al termine di un match spettacolare. Portogallo avanti 2-0, fino al 3-3 all’ultimo minuto dei tempi regolamentari firmato da Cutrone. Ai supplementari il rosso di Lovato lascia l’Italia in dieci, Jota e Francisco Conceição fissano il 5-3 finale per i lusitani che vanno in semifinale a sfidare la Spagna.