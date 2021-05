Serie B, Ufficiale: Baroni allenatore del Lecce

Adesso è anche ufficiale. Marco Baroni, ex allenatore della Reggina, è il nuovo tecnico del Lecce. Lo comunica la società salentina attraverso una nota: “U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Marco Baroni. Il tecnico ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione per il prolungamento fino alla stagione 2022/23.

Formano lo staff tecnico a disposizione di mister Baroni l’allenatore in seconda Fabrizio Del Rosso, i preparatori atletici Giovanni De Luca, Federico Di Dio, Andrea Petruolo ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli”.