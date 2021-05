Reggina, le pagelle della stagione: Rolando con il cambio di tecnico finisce fuori dalle gerarchie

Ultime News

Adesso è anche ufficiale. Marco Baroni, ex allenatore della Reggina, è il nuovo tecnico del Lecce. Lo comunica la società salentina attraverso una nota: “U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima...

Reggina

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B. Gabriele Rolando – Protagonista nella stagione della serie C, Gabriele Rolando...