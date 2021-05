Reggina, le pagelle della stagione: per Toscano serie B ancora amara

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Domenico Toscano- Dalle stelle alle stalle in pochi mesi. Artefice della trionfale cavalcata culminata con la promozione, per il reggino Domenico Toscano la seria B si rivela ancora amara. La squadra inizia bene, ma ad un certo punto l’inerzia scivola precipitosamente, con la sfortuna che ci mette il carico da novanta. La sua principale colpa, probabilmente, è quella non provare soluzioni alternative al 3-5-2 soprattutto quando i risultati latitavano in modo pericoloso, non riuscendo ad invertire la rotta. Chiude con 10 punti in dodici gare, ma nulla cancellerà lo strepitoso campionato di serie C condotto da protagonista con la Reggina che stravince il suo girone. Voto 5

