Reggina, le pagelle della stagione: Lafferty, è girato tutto storto…

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Kyle Lafferty – Una tragedia familiare, di fronte alla quale tutto passa in secondo piano. Al grave lutto che ha colpito il “gigante” nordirlandese, si aggiungono un infortunio ed il lungo girovagare per l’Europa, con la maglia della nazionale. Di fronte a questi cinque mesi contrassegnati da dolore e sfortuna, non riteniamo giusto accanirsi contro un calciatore che di sicuro ha deluso le attese, ma ha dalla sua giustificazioni non da poco. Il pallonetto vincente col Venezia, seguito dal bacio al cielo in ricordo dell’amata sorella, è l’unico bel ricordo con la maglia amaranto. Voto 5,5

