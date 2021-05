Reggina, le pagelle della stagione: nei momenti chiave ci pensa Rivas

Rigoberto Rivas – Stagione della consacrazione per l’attaccante honduregno che, specie nel girone di ritorno, trovare costanza di prestazioni e la via del gol con assiduità. Rigoberto Rivas segna in momenti chiave del campionato (vedi Monza e Reggiana), diventa affidabile e decisivo, parte esterno per saltare l’uomo e rifornire i compagni, cercando anche la porta con spunti personali. Il classe 99’ ha concluso la stagione mettendo a segno 5 marcature e 3 assist in 27 presenze. Voto 7

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Il classe 99’ ha concluso la stagione mettendo a segno 5 marcature e 3 assist in 27 presenze

Ultime News

Reggina Mercato Reggina, per l’attacco un possibile ritorno di fiamma 30/05/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Non solo i calciatori da cui ripartire. In attesa della firma di Aglietti, nella lista della Reggina che verrà iniziano le prime ipotesi anche per quel che concerne i rinforzi. Tra i primi nomi sul taccuino, quello di Raul...