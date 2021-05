Reggina, le pagelle della stagione: Menez, delusione senza appello

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Jeremy Menez – Aspettative deluse, campionato in ombra dopo un avvio promettente. Jeremy Menez non lascia il segno in amaranto, anzi, infortuni, mancanza di costanza ed il lento declino, aumentano i segnali di una stagione nettamente sottotono per il francese della Reggina. In campo per soli 1.020′ minuti giocati nell’arco del campionato: 11 le presenze da titolare, mentre per il resto tanti spezzoni di gara e diverse panchine, per un totale di 18 presenze in cui il francese è riuscito a collezionare 3 assist e 3 reti. Più assenze che presenze. Voto 5

v.i.