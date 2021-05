Reggina-Aglietti, promessi sposi: la prima lista di intoccabili…

“Appena arrivata una fumata bianca che sembra davvero cosa fatta- si legge- si entrerà subito nel vivo in merito alla costruzione della rosa. Tutt’altro che da escludere, la possibilità che Aglietti provi a portare con sé alcuni elementi allenati al Chievo, ma al momento si tratta di discorsi prematuri. Non è prematuro invece, provare ad individuare i primi nomi dei calciatori pronti ad indossare ancora la maglia amaranto: rispetto a quanto detto ieri, aumentano ulteriormente le chance di Adriano Montalto (33), lo stesso German Denis (39) non si muoverà da Reggio. Tra i nomi che già compaiono a chiare lettere nella Reggina che verrà, anche Thiago Cionek (35), Daniele Liotti (26), Gianluca Di Chiara (27) e Mario Situm (29)”.

In attesa dell’ex bomber, sull’agenda amaranto arrivano i primi nomi alla voce conferme.

Gazzetta del Sud: "Appena arrivata una fumata bianca che sembra davvero cosa fatta, si entrerà subito nel vivo in merito alla costruzione della rosa".

Ultime News

Reggina Mercato Reggina, per l’attacco un possibile ritorno di fiamma 30/05/2021 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Non solo i calciatori da cui ripartire. In attesa della firma di Aglietti, nella lista della Reggina che verrà iniziano le prime ipotesi anche per quel che concerne i rinforzi. Tra i primi nomi sul taccuino, quello di Raul...