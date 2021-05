Mercato Reggina, per l’attacco un possibile ritorno di fiamma

Non solo i calciatori da cui ripartire. In attesa della firma di Aglietti, nella lista della Reggina che verrà iniziano le prime ipotesi anche per quel che concerne i rinforzi.

Tra i primi nomi sul taccuino, quello di Raul Asencio, punta di proprietà del Genoa.

“Analizzando il modo di giocare di Aglietti- si legge su Gazzetta del Sud- emerge il lavoro di movimento fatto dagli attaccanti, i quali, sia nel 4-3-3 che nel 4-4-2, hanno sempre dato pochi punti di riferimento, basandosi più sull’imprevedibilità che sull’onda d’urto fisica. Un profilo che potrebbe calzare a pennello con quanto appena detto, è quello di Raul Asencio (23), punta dalla doppia nazionalità spagnolo-brasiliana. Un calciatore in cerca di riscatto, visto che la doppia esperienza con Pescara prima e Spal poi, nella stagione da poco andata agli archivi, è stata avara di gioie. Già la scorsa estate la Reggina aveva provato a portare in amaranto Asencio, ma il tentativo non andò a buon fine: chissà che, un anno dopo, gli amaranto non tornino a bussare alle porte del Genoa, proprietario del cartellino”.