Da Novara alla A con il Verona: la carriera di Aglietti, “mister playoff”

A meno di clamorosi colpi di scena, sarà Alfredo Aglietti a guidare gli amaranto nella stagione 2021/2022. L’incontro tra i vertici della Reggina e l’allenatore ha dato esiti positivi, con Aglietti vicinissimo alla panchina. Una scelta apprezzata dalla tifoseria amaranto con Aglietti pronto a ritornare al Granillo in veste di allenatore dopo le 38 reti realizzate e le due stagioni trascorse da calciatore in riva allo stretto dal 1994 al 1996.

Da allenatore del Chievo, Aglietti ha concluso il campionato 2020/2021 all’ottavo posto con 56 punti. I clivensi riescono a centrare la zona Playoff proprio a scapito della Reggina, ma vengono eliminati in semifinale dal neopromosso Venezia. Le altre esperienze in cadetteria lo hanno visto alla guida tecnica di Empoli, Novara, Virtus Entella, Ascoli ed Hellas Verona, riuscendo a raggiungere quasi sempre buoni risultati, su tutti la storica promozione in A nel 2019 con l’Hellas Verona, conquistata con la vittoria dei Playoff ai danni del Cittadella. Da allenatore ha inoltre ottenuto 4 piazzamenti Playoff (nel 2012-2013 con il Novara, nel 2019 con l’Hellas Verona e nelle ultime due stagioni con il Chievo).

Nella sua carriera decennale in serie B, Aglietti è stato sollevato dal suo incarico in 4 occasioni: dall’Empoli nel novembre del 2011 e per ben 2 volte dal Novara, nel novembre 2013 e nel giugno 2014. L’ultimo esonero risale al 6 maggio 2018, con Aglietti che si vede costretto a lasciare la Virtus Entella, terz’ultima in campionato.

Santo Romeo