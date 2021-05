Accadde oggi: Messina 0 Reggina 1, quella vittoria che resta nella storia…

“E’ la storia, non colui che la racconta“. Per ricordare ciò che successe il 30 maggio di un anno fa, prendiamo in prestito la celebre frase di uno dei più grandi scrittori e sceneggiatori della storia contemporanea, ovvero Stephen King.

Il 30 maggio 2015, la Reggina sbancava Messina a distanza di 26 anni, bissando il successo ottenuto all’andata ed aggiudicandosi i playout di Lega Pro. Il gol di Balistreri che al minuto 87 ammutoliva il San Filippo, dopo una gara di lotta e sofferenza. L’esplosione di gioia dei quasi 2.000 Ultras amaranto. La felicità di Belardi e Cirillo, che proprio quel giorno, con una maglia diventata “seconda pelle”, davano l’addio al calcio. La corsa di Giacomo Tedesco, arrampicatosi sul divisorio del settore ospiti proprio come il più accanito dei tifosi. La festa in città, con 5.000 persone ad accogliere e ringraziare la squadra in via Marina. Scene che niente e nessuno potrà mai cancellare.

Messina 0 Reggina 1: a scrivere la storia, il 30 maggio del 2015, sono stati gli amaranto, condannando per la terza volta i cugini giallorossi alla retrocessione sul campo. Ciò che purtroppo è successo a luglio, non sminuisce il valore e l’importanza di quella vittoria.

Per rivivere insieme a voi quel pomeriggio di gloria, abbiamo scelto il video che l’amico Mario Merolillo ha realizzato per Reggio Inside Photos. Quindici minuti tutti da guardare…