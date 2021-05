Primavera 2 girone B, risultati e classifica: la Reggina scavalca il Pisa

Il successo di Cosenza, ha consentito alla Reggina di superare il Pisa, portandosi al terzultimo posto: i toscani hanno comunque una gara in meno, dovendo giocare mercoledì col Frosinone. Chiusura pirotecnica anche per il Pescara, che ha legittimato il primo posto nel girone andando a vincere in casa del Lecce.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 22^ GIORNATA

Benevento-Crotone 4-1

Cosenza-Reggina 2-3

Lecce-Pescara 1-2

Pisa-Frosinone mercoledì 9 giugno

Salernitana-Virtus Entella 1-3

Spezia-Napoli 0-1

CLASSIFICA

Pescara 53

Lecce 46

Napoli 38

Virtus Entella 38

Crotone 29

Spezia 29

Frosinone 28 **

Cosenza 27**

Benevento 25*

Reggina 19

Pisa 18 *

Salernitana 10

*= una gara da recuperare

***= due gare da recuperare