Serie B, Ufficiale: Stroppa nuovo allenatore del Monza

Il Monza cambia allenatore in vista della prossima stagione. Il nuovo tecnico è Giovanni Stroppa, subentra a Brocchi. Questa la nota ufficiale del club brianzolo:

“Dal 1 luglio 2021 Giovanni Stroppa sarà il nuovo allenatore del Monza. Nato a Mulazzano, in provincia di Lodi, il 24 gennaio 1968, Stroppa torna a Monza 32 anni dopo la sua esperienza da giocatore. Arrivato in Brianza nell’estate 1987, in prestito dal Milan dove si era formato nel settore giovanile entrando poi nel giro della prima squadra, ma senza giocare partite ufficiali, a Monza centra subito la Promozione in Serie B e vince una Coppa Italia di Serie C. Titolare fisso anche nella seconda stagione biancorossa, fa poi rientro al Milan di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, dove conquista sette titoli: una Coppa dei Campioni, due Coppe Intercontinentali segnando anche un gol nella finale del 1990, tre Supercoppe europee e una Supercoppa italiana. Dal Milan, è partita anche la sua carriera da allenatore, cominciata nel 2006 nel settore giovanile rossonero. Nel 2010 ha vinto la Coppa Italia Primavera, bissando il successo da giocatore. Dopo aver guidato il Sudtirol, il Pescara per una parentesi in serie A e lo Spezia, nel 2016 è approdato al Foggia, che ha riportato in Serie B dopo 19 anni vincendo anche la Supercoppa di Lega Pro, in una stagione costellata di record. Nel 2018 è passato al Crotone, dove alla seconda stagione ha centrato un’altra promozione, questa volta in Serie A, con due giornate di anticipo. La sua avventura calabrese è finita lo scorso marzo. E ora rieccolo a Monza dopo 32 anni, dove ritroverà Berlusconi e Galliani: bentornato Mister Stroppa!”