Reggina-Nicolas, stretta finale: la situazione

Passi avanti importanti, tra la Reggina e Nicolas. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Gazzetta del Sud, si è svolto ieri un colloquio diretto tra il ds della Reggina Massimo Taibi e il portiere brasiliano Nicolas il quale “ha espresso il proprio gradimento verso la Reggina, dando in linea di massima la disponibilità affinché il contratto in scadenza venga rinnovato per altre due stagioni. Una risposta definitiva, tuttavia, ancora non è arrivata.”

Secondo Gazzetta la filosofia della Reggina sarà la stessa che ha segnato la questione Baroni “il club ha tutta l’intenzione di proseguire il rapporto ma di sicuro non aspetterà troppo a lungo ed allo stesso tempo non parteciperà ad alcuna asta al rialzo, mantenendo inalterata un’offerta economica comunque importante che consentirebbe a Nicolas di percepire grosso modo le stesse cifre relative all’esperienza di Udine”.