Reggina, le pagelle della stagione: sacrificio e maturità, Bellomo è una certezza

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Nicola Bellomo – Maturità completata. Il fantasista barese Nicola Bellomo è tra i più costanti per rendimento nell’intero arco della stagione. Anche quando la Reggina balbetta, l’estro e la concretezza di un professionista ormai maturo, emergono con chiarezza. A Gennaio resta ai margini, ad un passo dalla cessione: in silenzio e con grande abnegazione, si riconquista il campo a suon di prestazioni e assist decisivi (saranno 5 in totale a fine campionato), collezionando 32 presenze con la maglia amaranto ed un gol. All’alba dei trenta anni dimostra di aver compiuto quel salto di qualità in termini di impegno e sacrificio tattico che in molti gli imputavano, diventando un giocatore tutto campo ma con classe sopraffina. Voto 7

Vin. Iel.