Reggina, le pagelle della stagione: classe e tecnica per Simone Edera

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Simone Edera – Chiamato alla definitiva maturità, Simone Edera è il colpo più importante messo a segno nel mercato di gennaio dal Ds Taibi. Arriva alla Reggina con grandi referenze, considerato uno dei maggiori talenti del calcio italiano: l’esterno del Torino convince a pieno nelle prime uscite in amaranto, con lampi che lasciano intravedere tutto il potenziale tecnico. Non è sempre costante e questo forse è l’unico neo della sua stagione in amaranto, anche se con il passare dei minuti in campo acquisisce autorevolezza, freddezza e ritmo. Il suo percorso si ferma nel momento migliori a causa di un brutto infortunio, nella speranze di poterlo rivedere al più presto in campo. Voto 6,5

Vin. Ie.