Emmanuel Gyabuaa, il talento che vogliono tutti in Serie B

Lui è l’ultimo gioiellino della compagine bergamasca che sta facendo innamorare un po’ tutti e, in effetti, per l’ennesima volta la cantera orobica si dimostra in grado di sfornare dei talenti di tutto rispetto. Nel corso degli ultimi anni, le doti di scouting dell’Atalanta sono emerse in modo palese, diventando un vero e proprio punto di forza per la squadra, ma anche per il suo futuro, visto che rappresentano una sorta di assicurazione in termini di capacità di realizzare delle ottime plusvalenze.

In ogni caso, l’ultimo talento in ordine di tempo che sta facendo impazzire un po’ tutte le squadre della serie cadetta, pronte a tutto pur di averlo in squadra, si chiama Emmanuel Gyabuaa. Si tratta di un centrocampista molto giovane, classe 2001, che ha già debuttato nella massima serie, quest’anno contro la Fiorentina.

Gyabuaa, il gioiellino che ha richieste da mezza Serie B

L’esordio in serie, per questo giovanissimo talento classe 2001, come detto, c’è già stato. Sono stati solo quattro i minuti in cui Gyabuaa è sceso in campo, ma chiaramente saranno stati i più lunghi di tutta la sua breve carriera, dato che l’esordio nella massima serie non si scorsa mai.

In realtà, però, il campo su cui Gyabuaa ha fatto il suo esordio, ovvero quello di casa, del Gewiss Stadium, lo conosce fin troppo bene. È proprio su questo terreno di gioco che ha portato a casa la Supercoppa Primavera due anni fa. Anche in quel caso, Emmanuel fu vero protagonista, mettendo a segno la rete che diede il vantaggio e la vittoria all’Atalanta, vittoriosa contro la Fiorentina con il punteggio di 2-1. Gli incroci con la compagine viola, per questo giovane talento, non sembrano essere causali, quindi.

Un percorso simile a quello di Traore?

Gyabuaa ha espresso tutta la sua felicità sul suo profilo Instagram, ricevendo commenti entusiasti da parte di tanti colleghi, tra cui pure Amad Diallo Traorè, che è andata via da Bergamo nella scorsa estate, con l’Atalanta che non ha potuto far altro che accettare la mega offerta giunta dal Manchester United. Come dire no, in effetti, a un assegno da 40 milioni di euro, bonus compresi?

Sia Traore che Gyabuaa sono legati da un percorso sportivo che si è sviluppato in contemporanea. Infatti, tutti e due i giocatori in questione sono arrivati a Bergamo dal Parma. La squadra orobica è stata più che lesta nel prelevarli dalla società crociata, dopo il fallimento di quest’ultima nell’estate di sei anni fa.

Insomma, ancora una volta, la dirigenza orobica si dimostra una delle migliori in Italia, probabilmente la più forte quando si parla di scoprire giovani talenti. Tra l’altro, buona parte dei ragazzi che sono scesi in campo da titolari nella squadra U19 dell’Atalanta nella scorsa stagione, ora calcano i campi della massima Serie.

Tra i vari esempi che si possono citare, troviamo anche quello di Roberto Piccoli, che si sta mettendo in mostra con lo Spezia di Italiano, senza dimenticare anche Ebrima Colley, ora in forza al Verona. Per non parlare anche di Matteo Ruggeri, un terzino giovanissimo, classe 2002, che ha già fatto il suo debutto nella massima serie grazie a Gasperini. Gyabuaa ha caratteristiche da mezzala box-to-box, ma con il passare del tempo ha dimostrato un ottimo adattamento a svolgere anche altri ruoli, mettendo in evidenza una notevole duttilità.