Tmw: Baroni-Lecce, è tutto fatto

L'ormai ex tecnico della Reggina è pronto a tornare nel club che lo vide consacrarsi come calciatore

Ritorno in Puglia. Che ci fosse il Lecce dietro il dietrofront tra la Reggina e Marco Baroni, era molto di più che un semplice rumors. Il tecnico toscano è pronto a riabbracciare i giallorossi, nelle cui fila ha militato anche come giocatore, sul finire degli anni 80.

Tuttomercatoweb aggiunge ulteriori dettagli, sottolineando come la firma che porterà Baroni in Salento è prevista nei prossimi giorni.

“Il club salentino- si legge- dopo aver fallito l’immediato ritorno in A, ha optato per il cambio in panchina, scegliendo (come anticipato nei giorni scorsi) Marco Baroni, quest’anno alla Reggina: la firma è attesa per il weekend”.