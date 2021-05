Serie B, il valzer delle panchine: Gastaldello favorito a Brescia, Paci-Pordenone quasi fatta

Oggi giornata con una novità ufficiale sul fronte degli allenatori per la prossima serie B. Il Parma Calcio ha comunicato che è Enzo Maresca il nuovo allenatore dei ducali. Al netto di questa news ufficiale, proseguono rumors, sondaggi e trattative: qualcuna molto avviata, altre ancora in cantiere.

Novità a Pordenone – Il Pordenone pare aver trovato il nuovo tecnico: Massimo Paci, reduce dall’esperienza al Teramo in Serie C, ed ex difensore con un passato in serie A con, tra le altre, Lecce e Siena.

A Brescia soluzione interna – Josep Clotet l’anno prossimo non sarà sulla panchina del Brescia. La soluzione interna, cioè quella di affidare la squadra a Daniele Gastaldello, sembra essere la più accreditata.

Il sostituto di Aglietti – Il Chievo valuta due nomi per il dopo Aglietti: Massimiliano Alvini, reduce dall’esperienza alla Reggiana, e Stefano Vecchi, impegnato nei play-off di Serie C con il Sudtirol.