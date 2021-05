Il Venezia vince la finale dei playoff e conquista la promozione in serie A. Nella gara di ritorno, dopo il successo dell’andata, al Penzo finisce 1 a 1. Ospiti in vantaggio con Proia, poi il Venezia resta anche in dieci ma resiste. Nel finale il pareggio di Bocalon e la festa del Venezia che torna in A dopo 19 anni.