Corriere dello Sport: “Rivoluzione sulle panchine di B”

“Un po’ a sorpresa e con più di un rammarico è giunta al termine l’avventura di Marco Baroni alla guida della Reggina”. Inizia così il lungo articolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica alla serie B, preannunciando una “ vera rivoluzione in vista della prossima stagione”.

Il Corriere elenca i nomi di alcuni allenatori che potrebbero sedersi sulla panchina amaranto da Tesser ad Aglietti, passando per Dionigi. Il valzer della panchine in serie B comunque accomuna molte società, e lo stesso quotidiano sportivo accenna ad alcune possibili soluzioni: “Proprio l’ex allenatore del Chievo è alternativa principale a Baroni a Lecce. C’è anche la terza pista Giovanni Stroppa. Ieri Brocchi ha incontrato Galliani a Monza: il club brianzolo valuta Pippo Inzaghi come possibile sostituto”..