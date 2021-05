Accadde oggi: Reggina-Milan, il miracolo è compiuto…

27 maggio 2007. Per il calcio reggino, è un’altra data di quelle che non si dimenticano facilmente. Allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, per l’ultima giornata di serie A, si presenta il Milan, appena laureatosi campione d’Europa nella finale di Atene col Liverpool. I rossoneri, ancora in festa per il trionfo europeo, non hanno velleità per quanto riguarda il campionato, mentre per la Reggina di Mazzarri la posta in palio è assolutamente vitale, in quanto un successo consentirebbe agli amaranto di restare nella massima serie per il sesto anno di fila.

Il Granillo torna la bolgia dei tempi d’oro. Mentre in gradinata si alzano migliaia di cartoncini amaranto, la Sud rende omaggio ad una squadra capace di lottare nonostante gli 11 punti di penalizzazione, inflitti per via di Calciopoli: il feudo degli Ultras reggini espone le gigantografie di ciascun calciatore, mentre al centro della Curva campeggia uno striscione con la scritta “EROICI!“.

Un Milan senza stimoli ed imbottito di seconde linee, così come successo nel 2004 non ha nessuna intenzione di rovinare una festa resa ancora più bella dal gemellaggio che lega le due tifoserie. Dopo soli 8 minuti, Nicola Amoruso arpiona da fenomeno il suggerimento di Mesto, facendo impazzire il popolo amaranto e realizzando così una delle tante perle della sua strepitosa stagione. La reazione rossonera è blanda, la Reggina controlla e riparte cercando di chiudere i giochi. Al 22′ della ripresa, è game over: Daniele Amerini, entrato da un solo minuto, raccoglie il cross di Modesto e con un esterno imprendibile non lascia scampo a Kalac.

Reggina 2 Milan 0, l’undici di Mazzarri riesce in quella che molti ritengono sia una delle più grandi imprese del calcio italiano. In campo e sugli spalti è il delirio, la festa proseguirà in città fino a tarda notte.

Di seguito, il tabellino riguardante quella storica domenica.

REGGINA-MILAN 2-0

Reggina (3-5-2): Campagnolo; Lanzaro, Aronica, Di Dio (32’st Nardini); Mesto, Vigiani, Gazzi, Tedesco, Modesto; Amoruso (21’st Amerini), Bianchi (40’st Nielsen). In panchina: Puggioni, Esteves, Missiroli, Barillà. Allenatore: Mazzarri.

Milan(4-4-2): Kalac; Cafu, Bonera, Simic (18’st Oddo), Favalli; Kaladze (24’st Grimi), Brocchi, Pirlo (23’st Gattuso), Serginho; Ronaldo, Borriello. In panchina: Storari, Nesta, Inzaghi, Gilardino. Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Marcatori: 8’pt Amoruso, 22’st Amerini.

Note- Spettatori 28.000. Ammoniti: Di Dio, Gattuso. Angoli: 4-3. Recupero: 0′ pt, 3′ st.