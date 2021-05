Serie B, il valzer della panchine: il Crotone pensa a Modesto

Non ci sarà Serse Cosmi sulla panchina del Crotone retrocesso in serie B. Il Presidente Vrenna ha speso parole di stima per Francesco Modesto (“Confermo il nostro interessamento per Francesco Modesto che sta facendo benissimo a Vercelli ma il discorso allenatore è tutto aperto”) ma ci sarebbe anche Fabio Caserta tra le ipotesi anche se il Perugia, squadra con cui il tecnico reggino ha appena conquistato la cadetteria, difficilmente se ne priverà. Tra i nomi anche quello di Corini. A Brescia è probabile l’addio con Clotet, adesso la società cercherà subito l’alternativa (Stroppa, ma anche Baroni che ha detto addio alla Reggina). Ai saluti anche il Chievo e Alfredo Aglietti (che adesso potrebbe proprio tornare in riva allo Stretto), Rastelli è un’ipotesi. Il Monza sta valutando con molta calma il nome del sostituto di Brocchi: restano in pole Filippo Inzaghi e Giovanni Stroppa.